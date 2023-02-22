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Сегодня, 15:45

Эксперт Вышински: «Игра Овечкина в целом вызывает вопросы»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Хоккейный эксперт Грег Вышински поделился мнением об игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Ранее 37-летний россиянин занял 10-е место в рейтинге ESPN среди лучших крайних нападающих НХЛ.

 
22&nbsp;февраля. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Детройт&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. «Вашингтон» тонет без Овечкина. Команда перестала забивать и проиграла пятый матч подряд

«Овечкин в нынешнем сезоне забросил 32 шайбы в 54 матчах. У следующего за ним хоккеиста «Кэпиталз» лишь 13 шайб.

Если говорить об игре в атаке, то нет никаких сомнений, что Овечкин все еще способен на многое. Однако его игра в целом вызывает вопросы у некоторых критиков», — приводит слова Вышински ESPN.

Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

В текущем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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