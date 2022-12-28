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НХЛ

Сегодня, 12:44

Хорват, Кемпер и Хинтц признаны звездами дня в НХЛ

Алина Савинова
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Определились звезды очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первой звездой стал капитан «Ванкувера» Бо Хорват. Он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в игре против «Сан-Хосе» (6:2).

Второй звездой признан вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер, который в матче с «Рейнджерс» (4:0) оформивший свой третий шатаут в сезоне. Всего на его счету 32 сэйва в этой встрече.

Третья звезда — нападающий «Далласа» Роопе Хинтц, оформивший дубль в ворота «Нэшвилла» (3:2).

Бо Хорват
Дарси Кемпер
Роопе Хинтц
Хоккей
НХЛ
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