Хорват, Кемпер и Хинтц признаны звездами дня в НХЛ

Определились звезды очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первой звездой стал капитан «Ванкувера» Бо Хорват. Он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в игре против «Сан-Хосе» (6:2).

Второй звездой признан вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер, который в матче с «Рейнджерс» (4:0) оформивший свой третий шатаут в сезоне. Всего на его счету 32 сэйва в этой встрече.

Третья звезда — нападающий «Далласа» Роопе Хинтц, оформивший дубль в ворота «Нэшвилла» (3:2).