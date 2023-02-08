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НХЛ

Сегодня, 07:51

Хорват прокомментировал первый гол за «Айлендерс»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Айлендерс» Бо Хорват поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:0).

«Определенно приятно забить первый гол. Чувствую себя еще лучше, ведь мы добились победы. Мы должны продолжать двигаться вперед. Все заинтересованы в том, чтобы хорошо играть в обороне, и это увеличивает наши шансы в нападении», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.

27-летний канадец забил на 26-й минуте и сделал счет 4:0. Для Хорвата это первый гол во втором матче за «островитян» после обмена.

Хорват перешел в «Айлендерс» в конце января в результате обмена с «Ванкувером». 5 февраля нападающий подписал новое соглашение с клубом на 8 лет.

Бо Хорват
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сиэтл Кракен
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