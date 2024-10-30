Хуснутдинов: «Спасибо системе Ротенберга. Она дала мне толчок во взрослый хоккей»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов оценил период, проведенный им в петербургском СКА.

— Большое спасибо системе Романа Борисовича [Ротенберга]. Пробивался в первую команду СКА, там дали играть. Проводил на льду с мужиками достаточно времени. Это важная часть моей карьеры и моей жизни, которая дала толчок во взрослый хоккей.

Считаю, что выбрал правильный путь. Никто не знает, что было бы, если бы поступил по-другому, — сказал Хуснутдинов в интервью RG.org.

Хуснутдинов является воспитанником армейцев, он выступал за клуб с 2020 по 2023 год.