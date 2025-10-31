Видео
31 октября, 06:14

Хуснутдинов признан первой звездой матча «Бостон» — «Баффало»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

На счету 23-летнего россиянина победный гол в овертайме. В сезоне-2025/26 Хуснутдинов в 8 матчах регулярного чемпионата набрал 2 (1+1) очка. Гол в ворота «Баффало» стал для него первым в текущем сезоне.

Вторая звезда матча — чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который забил гол и сделал результативную передачу. Финский вратарь «Брюинз» Йоонас Корписало стал третьей звездой — он отразил 37 бросков в створ из 40.

