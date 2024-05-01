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Сегодня, 19:10

Хьюз, Йоси и Макар вошли в шорт-лист претендентов на приз «Джеймс Норрис Трофи»

Кэйл Макар.
Фото USA Today Sports
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Стал известен шорт-лист претендентов на приз «Джеймс Норрис Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2023/24. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В список вошли три хоккеиста — защитник «Колорадо» Кэйл Макар, Роман Йоси, выступающий за «Нэшвилл» и Куинн Хьюз из «Ванкувера».

На счету 25-летнего Макара 21 заброшенная шайба и 69 результативных передач в 77 матчах за «Эвеланш». Канадец стал рекордсменом своего клуба по числу набранных очков и голевых передач среди защитников за один сезон.

Что касается Йоси, то 33-летний швейцарец стал лучшим бомбардиром НХЛ среди защитников в текущем сезоне. Хоккеист набрал 85 (23+62) очков в 82 встречах.

22-летний Хьюз отыграл 82 матча за «Ванкувер», набрав 92 очка. Американец обновил рекорды своего клуба для защитников по набранным очкам и результативным передачам в течении одного регулярного сезона.

Трофей «Джеймс Норрис Трофи» ежегодно вручается защитнику, который проявлял наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона.

Роман Йоси
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нэшвилл Предаторз
Куинн Хьюз
Кэйл Макар
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