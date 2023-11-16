Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:22

Защитник «Ванкувера» Хьюз: «С Кузьменко все будет в порядке, но такие моменты — это страшно»

Telegram Дзен

Защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз высказался об эпизоде с попаданием шайбы в лицо его одноклубнику Андрею Кузьменко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3, ОТ).

«Это было страшно. Мы все игроки, и никто не хочет видеть такого. Нам всем попадает шайбами, клюшками, и мы это ненавидим. Нам повезло, что с Кузи все будет в порядке, но такие моменты — это страшно», — приводит слова Хьюза сайт «Ванкувера».

В этой встрече 27-летний Кузьменко отметился результативной передачей, а всего на счету 14 (3+11) очков в 16 играх регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

«Кэнакс» с 25 очками в 16 играх возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
«Вопрос не закрыт». Макгрегор хочет провести четвертый бой с Порье
Медведев заработал 780 тысяч долларов за два матча на ATP Finals 2023
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Макар — о Ничушкине: «Постараюсь снабжать его шайбами каждый раз, когда он на пятаке»