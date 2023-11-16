Защитник «Ванкувера» Хьюз: «С Кузьменко все будет в порядке, но такие моменты — это страшно»

Защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз высказался об эпизоде с попаданием шайбы в лицо его одноклубнику Андрею Кузьменко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3, ОТ).

«Это было страшно. Мы все игроки, и никто не хочет видеть такого. Нам всем попадает шайбами, клюшками, и мы это ненавидим. Нам повезло, что с Кузи все будет в порядке, но такие моменты — это страшно», — приводит слова Хьюза сайт «Ванкувера».

В этой встрече 27-летний Кузьменко отметился результативной передачей, а всего на счету 14 (3+11) очков в 16 играх регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

«Кэнакс» с 25 очками в 16 играх возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.