Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:50

Шестеркин провел 6 сухих матчей и одержал 27 побед: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25

Сергей Ярошенко
Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, «СЭ»
Telegram Дзен

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал 27 побед в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2024/25.

29-летний россиянин провел 61 матча, в которых отбил 90,5 процента бросков и пропустил в среднем 2,86 шайбы за игру. В 6 матчах Шестеркин оставил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю в лиге он разделил второе место с Андреем Василевским из «Тампы».

Всего за карьеру в НХЛ на счету Шестеркина 274 игры, в которых он одержал 162 победы. Он отбил 91,7 процента бросков и пропустил в среднем 2,52 шайбы за игру, 21 матч голкипер отыграл на ноль.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя