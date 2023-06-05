Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о своем отношением к лакросс-голам.

«Один раз Сидни Кросби попытался так забить. Он именно с неудобной руки лакросс делал. В целом я увидел начало этого движения, но я не знаю, получилось бы у меня поймать, если бы у него шайба с крюка [не] сошла или нет. Но в целом мое мнение — я бы поменял правила и удалял бы за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», — сказал Шестеркин в интервью Telegram-канал «Хоккей на Кинопоиске».

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 27-летний вратарь провел 58 матчей с процентом отраженных бросков 91,6 и коэффициентом надежности 2,48. В Кубке Стэнли «Рейнджерс» вылетели в первом раунде, проиграв «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.