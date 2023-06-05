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Сегодня, 12:36

Шестеркин — о лакросс-голах: «Это неуважение к вратарю. Я бы удалял за попытку так забить»

Шестеркин считает, что за попытку лакросс-гола нужно удалять игрока
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о своем отношением к лакросс-голам.

«Один раз Сидни Кросби попытался так забить. Он именно с неудобной руки лакросс делал. В целом я увидел начало этого движения, но я не знаю, получилось бы у меня поймать, если бы у него шайба с крюка [не] сошла или нет. Но в целом мое мнение — я бы поменял правила и удалял бы за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», — сказал Шестеркин в интервью Telegram-канал «Хоккей на Кинопоиске».

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 27-летний вратарь провел 58 матчей с процентом отраженных бросков 91,6 и коэффициентом надежности 2,48. В Кубке Стэнли «Рейнджерс» вылетели в первом раунде, проиграв «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.

Игорь Шестеркин. «Искал мозг не там, где надо». Откровения Шестеркина: драки, мемы про симуляции, «Везина», отцовство

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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