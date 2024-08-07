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Сегодня, 08:40

Шестеркин: «В первый сезон в НХЛ говорили, что я толстый. Процент жира был больше, чем сейчас»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал об отношении к нему в клубе и со стороны болельщиков.

— Когда вы приехали в «Рейнджерс», вам сказали, что вы толстый. Сейчас этой проблемы нет?

— Теперь они уже ничего не говорят, а в первый сезон такое было, да. Хотя сейчас вешу больше, чем тогда — но на тот момент у меня процент жира был гораздо больше. Этим летом из-за русской кухни поднабрал. Сейчас прохожу курс молодого бойца без обедов.

— Насколько вы довольны тем, как к вам относятся в «Рейнджерс»?

— Относятся замечательно. И болельщики, и руководство. На улице люди подходят, что-то могут спросить. Постоянная поддержка. Мы живем за городом. Там на главную улицу выходишь, бывает, люди на перекрестке останавливаются и желают удачи, несмотря на то, как ты сыграл. Это мотивирует — проще проходишь через какие-то трудности, когда видишь, что тебя люди поддерживают. Но хейт тоже, несомненно, есть.

— Где?

— Во всяких инстаграмах (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. — Прим. «СЭ»). Хорошо, что он здесь у нас не работает, поэтому ничего не читаю и отдыхаю сейчас от Интернета. Да и в целом буду поменьше использовать это все.

— Возможно ли привыкнуть к тому, что ваше имя скандирует арена?

— Это очень приятно, и каждый раз ты это ощущаешь по-новому. В этом сезоне поначалу это было не так часто — начинаешь задумываться, как тебе этого не хватает. Это как наркотик. И когда это происходит, наполняешься положительными эмоциями и стараешься еще что-либо сделать, чтобы еще это услышать, потому что это очень приятно и психологически тебе помогает.

Игорь Шестеркин. Большое интервью Шестеркина: недоволен сезоном в НХЛ, скучал по России, не смотрел мюзиклы на Бродвее

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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