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Сегодня, 18:22

Игра с «Филадельфией» станет последней для Тэйвза в составе «Чикаго»

Ана Горшкова
Корреспондент
Джонатан Тэйвз.
Фото USA Today Sports
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Матч с «Филадельфией», который пройдет в ночь на 14 апреля, станет для форварда «Чикаго» Джонатана Тэйвза последним в составе команды, сообщает пресс-служба.

«В течение сезона я неоднократно беседовал с Джонатаном о его будущем в «Блэкхокс», и недавно мы провели сложный разговор о том, что не будем подписывать с ним контракт в это межсезонье. Сегодня будет его последняя игра в составе команды, и для нас было очень важно обеспечить достойные проводы для Джонатана с нашими болельщиками.

Он так много сделал для нашей команды, и, независимо от того, где он будет играть в будущем, мы рады, что наши фанаты получат шанс показать Тэйвзу, как много он для них значит», — приводит слова генменеджера клуба Кайла Дэвидсона официальный Twitter «Чикаго».

В феврале 2023 года 34-летний Тэйвз рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

Хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго» (2010, 2013 и 2015). На олимпийских играх в Ванкувере и Сочи Тэйвз завоевывал золотые медали в составе сборной Канады. Он также становился чемпионом мира в 2007 году.

Источник: ХК Чикаго
Джонатан Тэйвз
НХЛ
Сборная Канады по хоккею
ХК Чикаго Блэкхокс
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