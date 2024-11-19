Игрок «Адмирала» Завгородний предложил сделать в России выходной, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний заявил, что, когда российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, в России должны сделать выходной.

«Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, в России должны сделать официальный выходной день. Он очень долго идет к этому достижению. Он легенда и кумир каждого хоккеиста. Как минимум в России нужно будет сделать большой праздник. Он станет самым крутым голеадором в мире. Это из ряда вон выходящее событие, поэтому в честь этого можно будет придумать какой-то праздничный день», — сказал Завгородний Legalbet.

19 ноября Овечкин оформил дубль в матче против «Юты» (6:2). 39-летний хоккеист признан первой звездой дня вторые сутки подряд — днем ранее, 18 ноября, его признали лучшим после хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). На его счету теперь 25 (15+10) очков в текущем сезоне.

За карьеру Овечкин забросил 868 шайб в регулярных чемпионатах. По этому показателю он уступает лишь канадцу Уэйну Гретцки (894).