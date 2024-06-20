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Сегодня, 09:43

Игрок «Каролины» Орлов рассказал, что необходимо российским защитникам для успешной адаптации к НХЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Дмитрий Орлов заявил, что молодым российским защитникам для скорейшей адаптации к НХЛ нужно иметь хорошую физическую форму.

«Первое, наверное, это физическая составляющая. Нужно быть физически готовым. Если ты хороший игрок, у тебя есть понимание игры, у тебя не будет проблем адаптироваться к хоккею в НХЛ. Тем более там все играют системно», — цитирует Орлова ТАСС.

18-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев занял первое место в международном рейтинге среди полевых игроков перед драфтом НХЛ 2024 года. Драфт пройдет 28-29 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/21148159
Дмитрий Орлов
ХК Каролина Харрикейнз
Антон Силаев
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