Игрок «Колорадо» Вуд после разгромного поражения от «Тампы» сломал клюшку, попав осколком в голову тренеру

«Колорадо» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Тампы» (2:8).

После завершения игры, когда хоккеисты отправились в подтрибунное помещение, нападающий «Эвеланш» Майлз Вуд со злости сломал клюшку. Ее осколок отлетел в голову главному тренеру команды Джареду Беднару.

Во втором периоде матча российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев после пропущенного гола разбил клюшку о свои ворота.

«Колорадо» набрал 24 очка в 22 играх и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.