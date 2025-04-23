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Сегодня, 17:41

Игрок «Вашингтона» Алексеев тренируется в визоре, защищающем челюсть — игроку выбили зубы в матче с «Монреалем»

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев на тренировке перед вторым матчем с «Монреалем».
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Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев тренируется в специальном шлеме после первого матча первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ), сообщает журналист Том Гулитти.

Алексеев провел занятие в шлеме с визором, защищающим челюсть. В третьем периоде игры с «Монреалем» россиянин получил удар клюшкой в лицо от нападающего «Канадиенс» Джейка Эванса. Алексеев лишился нескольких зубов и пропустил остаток третьего периода, но смог выйти на лед в овертайме.

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев (слева) на тренировке перед вторым матчем с «Монреалем».
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После матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что россиянину потребуется «серьезная стоматологическая помощь», но при этом допустил, что хоккеист сможет принять участие во втором матче серии с «Монреалем».

Вторая игра серии «Вашингтон» — «Монреаль» пройдет в ночь на 24 апреля. Начало встречи — в 02.00 (мск).

Защитник &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Алексеев получил травму в&nbsp;первом матче серии с &laquo;Монреалем&raquo;.«Ему потребуется помощь стоматолога». Русский напарник Овечкина лишился зубов в плей-офф
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