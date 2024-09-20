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Сегодня, 23:15

Игрок «Вашингтона» Карлсон — об Овечкине: «Усвоил — не сомневаться в нем и его голевых возможностях»

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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон не сомневается, что Александр Овечкин сможет забить 41 гол в предстоящем сезоне.

«Я думаю, мы все были бы рады этому. Знаете, для него это бремя с плеч. Для нас бомбардиры, забившие по 40 голов, не растут на деревьях. Думаю, что одно я усвоил — не сомневаться в нем и его голевых возможностях. Поэтому мы бы хотели, чтобы он добился этого в этом году», — цитирует слова Карлсона RMNB.

Новый сезон лиги стартует 4 октября, «Вашинтон» проведет свой первый матч 13 октября. На счету 39-летнего Овечкина 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от лучшего снайпера за всю историю турнира Уэйна Гретцки (894) на 41 шайбу.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз

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