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НХЛ

Сегодня, 08:28

Игрок «Вегаса» ударил Овечкина клюшкой в шею, судьи не засчитали фол

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото «СЭ»
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Защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб ударил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина клюшкой в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 3:0.

На первой минуте первого периода Овечкин пытался отобрать шайбу, но Макнэбб успел отдать передачу и поднял клюшку вверх, задев россиянина. Форвард после этого упал на лед, а затем оправился на скамейку запасных, где ему оказали медицинскую помощь.

Арбитры сначала зафиксировали нарушение правил, но затем его отменили.

Овечкин в матче с «Вегасом» не набрал очков. «Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Вегаса&raquo;. Овечкин не забил, но «Вашингтон» обыграл чемпиона. Команду затащил вратарь
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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