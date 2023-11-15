Игрок «Вегаса» ударил Овечкина клюшкой в шею, судьи не засчитали фол

Защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб ударил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина клюшкой в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 3:0.

На первой минуте первого периода Овечкин пытался отобрать шайбу, но Макнэбб успел отдать передачу и поднял клюшку вверх, задев россиянина. Форвард после этого упал на лед, а затем оправился на скамейку запасных, где ему оказали медицинскую помощь.

Арбитры сначала зафиксировали нарушение правил, но затем его отменили.

Овечкин в матче с «Вегасом» не набрал очков. «Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции.