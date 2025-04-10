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10 апреля, 11:30

Игрока фарм-клуба «Айлендерс» Бэкмана дисквалифицировали на 10 матчей за толчок судьи на борт

Алина Савинова
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Форвард клуба «Бриджпорт Айлендерс» Адам Бэкман дисквалифицирован на десять матчей за атаку судьи во время матча АХЛ против «Шарлотт», сообщает пресс-служба лиги.

Игра команд прошла 6 апреля и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Чекерс». В третьем периоде Бэкман, входя в зону соперника, толкнул арбитра, который оказался на его пути, и тот сильно ударился головой о борт.

Лига вынесла наказание 23-летнему хоккеисту по статье «физическое воздействие на официальное лицо». Таким образом, Бэкман пропустит пять оставшихся матчей «Бриджпорта» в нынешнем регулярном чемпионате, а затем еще пять игр АХЛ независимо от того, за какую команду будет играть.

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Хоккей
АХЛ
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