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Сегодня, 19:17

Игрока «Монреаля» Хейнемана сбила машина перед матчем против «Юты»

Сергей Ярошенко
Эмиль Хейнеман.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Монреаля» Эмиль Хейнеман попал в аварию перед матчем своей команды, сообщает агент хоккеиста Маркус Исакссон.

«Сейчас ждем новостей из Северной Америки. Его сбила машина, но в этом нет ничего серьезного. Может быть, что-то сломано на лодыжке, его должен проверить специалист», — цитирует Иссаксона издание Aftonbladet.

В клубе подтвердили, что игрок получил повреждение верхней части тела и пропустит 3-4 недели. В ночь на 15 января «Монреаль» проведет гостевую встречу против «Юты» в регулярном чемпионате НХЛ.

В этом сезоне на счету 23-летнего Хейнемана 41 матч за «Канадиенс», в которых он набрал 17 (10+7) очков.

Источник: Aftonbladet
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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