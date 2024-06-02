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Сегодня, 10:13

Главный тренер «Флориды» Моррис запретил игрокам дотрагиваться до кубка Принца Уэльского

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«Флорида» стала обладателем кубка Принца Уэльского, который вручается победителю Восточной конференции.

Во время церемонии награждения главный тренер «Пантерз» Пол Морис запретил хоккеистам прикосаться к трофею. В прошлом сезоне его команда также стала победителем Востока, и спортсмены брали кубок в руки, после чего в финале плей-офф НХЛ уступили «Вегасу» (1-4).

Последним клубом, не трогавшим трофей Принца Уэльского и выигравшим Кубок Стэнли, был «Бостон» в 2011 году.

«Флорида» выиграла полуфинальную серию НХЛ против «Рейнджерс» со счетом 4-2. Следующим соперником «Пантерз» станет победитель противостояния «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).

ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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