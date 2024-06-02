Главный тренер «Флориды» Моррис запретил игрокам дотрагиваться до кубка Принца Уэльского

Сегодня, 10:13
«Флорида» стала обладателем кубка Принца Уэльского, который вручается победителю Восточной конференции.
Во время церемонии награждения главный тренер «Пантерз» Пол Морис запретил хоккеистам прикосаться к трофею. В прошлом сезоне его команда также стала победителем Востока, и спортсмены брали кубок в руки, после чего в финале плей-офф НХЛ уступили «Вегасу» (1-4).
Последним клубом, не трогавшим трофей Принца Уэльского и выигравшим Кубок Стэнли, был «Бостон» в 2011 году.
«Флорида» выиграла полуфинальную серию НХЛ против «Рейнджерс» со счетом 4-2. Следующим соперником «Пантерз» станет победитель противостояния «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).