Игроки «Питтсбурга» вышли на матч против «Калгари» в свитерах Малкина

Игроки «Питтсбурга» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» вышли на лед в свитерах российского нападающего Евгения Малкина с номером 71 и нашивками ассистента капитана.

36-летний россиянин достиг отметки в 1000 сыгранных матчей за «Пингвинз». Сегодняшняя игра — 1001-я.

They will be fire ? pic.twitter.com/Vdha6JGJSe — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 23, 2022

Малкин занимает третье место в истории «Питтсбурга» по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732).