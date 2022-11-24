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24 ноября, 03:17

Игроки «Питтсбурга» вышли на матч против «Калгари» в свитерах Малкина

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Питтсбурга» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» вышли на лед в свитерах российского нападающего Евгения Малкина с номером 71 и нашивками ассистента капитана.

36-летний россиянин достиг отметки в 1000 сыгранных матчей за «Пингвинз». Сегодняшняя игра — 1001-я.

Малкин занимает третье место в истории «Питтсбурга» по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732).

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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