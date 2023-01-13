Игроки «Рейнджерс» врезались друг в друга в матче с «Далласом» и покинули лед в крови

Два игрока «Рейнджерс» врезались друг в друга во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом».

В концовке первого периода канадские игроки Самуэль Блэйз и Жюльен Готье столкнулись между собой, из-за чего оба получили повреждения и покинули лед в крови.

«Рейнджерс» обыграли «Даллас» в овертайме (2:1). Победную шайбу забросил защитник Адам Фокс с передачи россиянина Артемия Панарина.