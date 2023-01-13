Игроки «Рейнджерс» врезались друг в друга в матче с «Далласом» и покинули лед в крови

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Два игрока «Рейнджерс» врезались друг в друга во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом».
В концовке первого периода канадские игроки Самуэль Блэйз и Жюльен Готье столкнулись между собой, из-за чего оба получили повреждения и покинули лед в крови.
«Рейнджерс» обыграли «Даллас» в овертайме (2:1). Победную шайбу забросил защитник Адам Фокс с передачи россиянина Артемия Панарина.
Rangers announce Julien Gauthier won't return after colliding with Blais. Upper body injury (which he also had last game) #NYR pic.twitter.com/amPCCR139D— Julie Stewart-Binks (@JSB_TV) January 13, 2023