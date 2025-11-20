Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:38

Игроки «Вашингтона» обсудили стрижку Овечкина за 70 долларов: «Они пытаются его клонировать»

Павел Лопатко

Нападающие «Вашингтона» Том Уилсон и Коннор Макмайкл обсудили стрижку российского форварда Александра Овечкина перед игрой регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4).

Разговор состоялся в раздевалке.

Уилсон: «Сколько стоит стрижка?»
Овечкин: «70 баксов»
Уилсон: «70? Не бесплатно? Ови все еще платит за стрижку. Безумие»
Макмайкл: «Приходят к тебе домой?»
Овечкин: «Нет»
Макмайкл: «Ты просто идешь к барберу?»
Овечкин: «Да»
Уилсон: «В этот раз получилось хорошо»
Макмайкл: «Представь, что тебя стригут, и входит этот здоровяк?»
Уилсон: «Они, наверное, кладут твои волосы в зип-пакет и убирают в сторону...»
Макмайкл: «Ага, пытаются вырастить еще одного и клонировать его (Овечкина — прим.)»

40-летний Овечкин в последних трех матчах регулярного чемпионата НХЛ забил по голу.

Telegram Дзен Max
Александр Овечкин
Коннор Макмайкл
Том Уилсон
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Овечкин поднялся на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ
Овечкин повторил рекорд НХЛ для возрастных игроков девятилетней давности
Овечкин повторил рекорд Хоу по числу голов на одной арене НХЛ
Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в НХЛ
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя