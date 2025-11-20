Игроки «Вашингтона» обсудили стрижку Овечкина за 70 долларов: «Они пытаются его клонировать»

Сегодня, 13:38
Нападающие «Вашингтона» Том Уилсон и Коннор Макмайкл обсудили стрижку российского форварда Александра Овечкина перед игрой регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4).
Разговор состоялся в раздевалке.
Уилсон: «Сколько стоит стрижка?»
Овечкин: «70 баксов»
Уилсон: «70? Не бесплатно? Ови все еще платит за стрижку. Безумие»
Макмайкл: «Приходят к тебе домой?»
Овечкин: «Нет»
Макмайкл: «Ты просто идешь к барберу?»
Овечкин: «Да»
Уилсон: «В этот раз получилось хорошо»
Макмайкл: «Представь, что тебя стригут, и входит этот здоровяк?»
Уилсон: «Они, наверное, кладут твои волосы в зип-пакет и убирают в сторону...»
Макмайкл: «Ага, пытаются вырастить еще одного и клонировать его (Овечкина — прим.)»
40-летний Овечкин в последних трех матчах регулярного чемпионата НХЛ забил по голу.