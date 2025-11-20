Игроки «Вашингтона» обсудили стрижку Овечкина за 70 долларов: «Они пытаются его клонировать»

Нападающие «Вашингтона» Том Уилсон и Коннор Макмайкл обсудили стрижку российского форварда Александра Овечкина перед игрой регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4).

Разговор состоялся в раздевалке.

Уилсон: «Сколько стоит стрижка?»

Овечкин: «70 баксов»

Уилсон: «70? Не бесплатно? Ови все еще платит за стрижку. Безумие»

Макмайкл: «Приходят к тебе домой?»

Овечкин: «Нет»

Макмайкл: «Ты просто идешь к барберу?»

Овечкин: «Да»

Уилсон: «В этот раз получилось хорошо»

Макмайкл: «Представь, что тебя стригут, и входит этот здоровяк?»

Уилсон: «Они, наверное, кладут твои волосы в зип-пакет и убирают в сторону...»

Макмайкл: «Ага, пытаются вырастить еще одного и клонировать его (Овечкина — прим.)»

40-летний Овечкин в последних трех матчах регулярного чемпионата НХЛ забил по голу.