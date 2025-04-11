Игроки «Вашингтона» приехали на матч с «Каролиной» в футболках в честь рекорда Овечкина

Хоккеисты «Вашингтона» приехали на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» в футболках в честь капитана команды Александра Овечкина и его снайперского рекорда.

«Кэпиталз» опубликовали в соцсетях фотографии игроков, прибывающих на арену. На всех были надеты красные футболки с изображением Овечкина, числом 895 и фразой The Gr8est.

6 апреля Овечкин забил 895-й гол в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (1:4). Россиянин обошел Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

Матч «Вашингтон» — «Каролина» состоится в ночь с 10 на 11 апреля. Начало игры — 02.30 по московскому времени.

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