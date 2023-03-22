Игроки «Вашингтона» вышли на матч с «Коламбусом» в свитерах с номером 8 в честь Овечкина

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Все игроки «Вашингтона» надели свитеры с номером 8 перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
Эта акция является частью церемонии в честь выхода российского форварда Александра Овечкина, выступающего под номером 8, на второе место в списке снайперов в истории НХЛ.
В день игры на арене был установлен специальный трон из шайб в честь Овечкина.
8??? pic.twitter.com/U5GOFBTa0I— Washington Capitals (@Capitals) March 21, 2023
В декабре Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету 37-летнего россиянина 819 шайб. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894).