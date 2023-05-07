Игроки «Вегаса» и «Эдмонтона» получили 124 минуты штрафа во втором матче серии

Сегодня, 08:33
«Вегас» и «Эдмонтон» заработали 124 минуты штрафа на двоих во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ (1:5): «Голден Найтс» — 70 минут, «Ойлерз» — 54.
Во время игры произошли 2 массовые стычки, сопровождавшиеся драками.
В конце второго периода подрались нападающий «Вегаса» Бретт Хауден и защитник «Эдмонтона» Бретт Кулак, в концовке третьего периода — защитник «Вегаса» Зак Уайтклауд и форвард «Эдмонтона» Клим Костин.
Самым недисциплинированным стал форвард «Ойлерз» Эвандер Кэйн, заработавший два дисциплинарных штрафа и в общей сложности набравший 24 штрафные минуты.
Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 9 мая в Эдмонтоне и начнется в 3.30 мск.