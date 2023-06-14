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Сегодня, 14:42

ИИХФ не считает дискриминацией отсутствие Барбашева на постере с поздравлением «Вегаса»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
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Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал «СЭ», почему Международная федерация хоккея не поместила россиянина Ивана Барбашева на свой постер в честь завоевания «Вегасом» Кубка Стэнли.

«На этом постере всего 12 игроков, отсутствует половина команды. Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю» — сказал Традиф «СЭ».

Иван Барбашев. ИИХФ не добавила Барбашева в поздравление с чемпионством «Вегаса»

В феврале 2023 года 27-летний россиянин был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф. Для Барбашева это второй Кубок Стэнли — в 2019 году он стал обладателем трофея вместе с «Блюз».

Иван Барбашев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Люк Тардиф
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