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Сегодня, 13:22

ИИХФ не упомянула россиян в своей статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Алина Савинова
Сергей Бобровский (в воротах) и Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала статью о победе «Флориды» в Кубке Стэнли, в которой проигнорировала российских игроков.

Автором материала стал журналист Лукас Эйкройд. В своей статье он отметил выступление капитана «Пантерз» Александра Баркова, а также его одноклубников Нико Микколы, Антона Лунделля и Ээту Луостаринена. Среди игроков «Эдмонтона» были выделены канадцы Коннор Макдэвид, Кори Перри, Зак Хайман и Эван Бушар.

В статье нет упоминаний о российском вратаре «Флориды» Сергее Бобровском, который стал первой звездой матча, или о его соотечественнике Дмитрие Куликове, отметившимся результативной передачей во время победного гола команды. При этом североамериканские СМИ остались в восхищении от игры Бобровского в финале Кубка Стэнли.

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25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (2:1, 4-3) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом». Бобровский и Куликов впервые завоевали трофей.

Источник: https://www.iihf.com/en/news/61852/panthers_win_first_stanley_cup
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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