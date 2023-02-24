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НХЛ

Сегодня, 07:26

Российский защитник «Баффало» Любушкин установил новое клубное достижение

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин установил новое клубное достижение.

24 февраля в победном матче против «Тампы» (6:5 ОТ) он забил гол в овертайме, когда команда играла в меньшинстве.

Таким образом, как сообщает сайт НХЛ, Любушкин стал первым игроком в истории «Баффало», который смог забросить шайбу в меньшинстве в овертайме регулярного чемпионата НХЛ. Также для 28-летнего россиянина это первый гол за «Сэйбрз».

Ранее единственным хоккеистом из «Баффало», забившим гол в меньшинстве за все время истории команды, был американский хоккеист Джейсон Поминвилл. Он сделал это 13 мая 2006 года в полуфинале Восточной конференции с «Оттавой» (3:2 ОТ).

«Баффало» набрал 62 очка и идет на 11-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» занимает 5-ю строчку — 76 очков.

Илья Любушкин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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