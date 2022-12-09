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Сегодня, 09:30

Самсонов — о первом шатауте за «Торонто»: «Невероятная работа всей команды»

Самсонов заявил, что «Торонто» доминировало в матче с «Лос-Анджелесом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
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Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал свой первый сухой матч за команду с «Лос-Анджелесом» (5:0).

«Невероятная работа всей нашей команды. Сегодня мы доминировали по всей площадке. Отмененный гол, который позволил сохранить шатаут? Спасибо богу и спасибо видеотренерам за челлендж. Не получил приз лучшему игроку в раздевалке? Я играл хорошо, но, видимо, недостаточно для приза», — приводит слова Самсонова пресс-служба «Торонто».

В начале третьего периода хоккеист «Кингз» Дрю Даути забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за офсайда. Таким образом, 25-летний вратарь сохранил ворота в неприкосновенности и довел матч до сухой победы, отразив все 29 бросков.

Источник: https://www.nhl.com/mapleleafs/video/ilya-samsonov--post-game/t-277437436/c-14143968?q=Ilya+Samsonov
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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