Самсонов заявил, что «Торонто» доминировало в матче с «Лос-Анджелесом»

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал свой первый сухой матч за команду с «Лос-Анджелесом» (5:0).

«Невероятная работа всей нашей команды. Сегодня мы доминировали по всей площадке. Отмененный гол, который позволил сохранить шатаут? Спасибо богу и спасибо видеотренерам за челлендж. Не получил приз лучшему игроку в раздевалке? Я играл хорошо, но, видимо, недостаточно для приза», — приводит слова Самсонова пресс-служба «Торонто».

В начале третьего периода хоккеист «Кингз» Дрю Даути забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за офсайда. Таким образом, 25-летний вратарь сохранил ворота в неприкосновенности и довел матч до сухой победы, отразив все 29 бросков.