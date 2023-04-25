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НХЛ

Сегодня, 19:28

Инсайдер об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Что-то произошло в отеле команды. Это связано с алкоголем»

Руслан Минаев
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Отсутствие форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в матчах Кубка Стэнли связано с алкоголем. Об этом рассказал инсайдер Фрэнк Серавалли в подкасте Sportsnet650.

По его словам, «что-то произошло в гостинице команды в пятницу вечером» и «это связано с алкоголем». Серавалли также добавил, что он вместе с другими репортерами пытается понять, какую часть истории следует опубликовать, а какую — оставить в тайне.

Ранее сообщалось, что Ничушкин по личным причинам пропустил 3-й и 4-й матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом».

28-летний форвард в этом сезоне провел 53 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (17+30) очков. В этом розыгрыше Кубка Стэнли Ничушкин набрал 1 (0+1) очков в 2 матчах.

Источник: https://twitter.com/Eurolanche/status/1650882907924320257?s=20
Валерий Ничушкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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