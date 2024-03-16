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16 марта, 13:21

Фридман — о Кузнецове в «Каролине»: «Это его последний шанс»

Сергей Разин
корреспондент
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Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением об обмене форварда Евгения Кузнецова в «Каролину».

«Кузнецов знает, что это все. Это его последний шанс. Если он не справится с этой работой, ему конец. Это рискованная игра. В этом нет никаких сомнений, и все пойдет по одному из двух путей. Все или ничего. Пока что у него хорошее начало. Но все дело в нем. Все знают, насколько он хорош. Все знают, насколько он талантлив. Но пришло время показать, что он все еще может играть на высшем уровне», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Евгений Кузнецов забивает гол в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Флорида&raquo; (4:0). «Люди кричали «Бросай!» Кузнецов и «Каролина» сделали «птичку»

31-летний россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. За «ураганов» Кузнецов сыграл 4 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко. Всего на его счету в текущем сезоне 18 (7+11) очков в 47 матчах сезона.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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