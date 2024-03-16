Фридман — о Кузнецове в «Каролине»: «Это его последний шанс»

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением об обмене форварда Евгения Кузнецова в «Каролину».

«Кузнецов знает, что это все. Это его последний шанс. Если он не справится с этой работой, ему конец. Это рискованная игра. В этом нет никаких сомнений, и все пойдет по одному из двух путей. Все или ничего. Пока что у него хорошее начало. Но все дело в нем. Все знают, насколько он хорош. Все знают, насколько он талантлив. Но пришло время показать, что он все еще может играть на высшем уровне», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

31-летний россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. За «ураганов» Кузнецов сыграл 4 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко. Всего на его счету в текущем сезоне 18 (7+11) очков в 47 матчах сезона.