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Сегодня, 11:24

Инсайдер НХЛ Джонстон заявил, что Овечкин вернется на лед после рождественского перерыва

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Инсайдер НХЛ Крис Джонстон рассказал о сроках возвращения форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в состав команды после травмы.

«Более вероятно, что Овечкин не вернется до рождественской паузы. Ему нужно пройти через определенные шаги: занятия с тренером, тренировки в бесконтактном джерси, полноценные командные тренировки с силовой игрой. У «Вашингтона» будет семь матчей за 12 дней перед рождественским перерывом. Команда будет делать то, что лучше для Овечкина. Думаю, наиболее вероятно, что мы увидим Ови после перерыва на Рождество», — приводит слова Джонстона TSN.

Александр Овечкин, Гэри Беттмэн и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина

19 ноября Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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