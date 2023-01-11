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Сегодня, 12:53

Инсайдер НХЛ сообщил, что «Филадельфии» поступают предложения по обмену российского защитника Проворова

Алина Савинова
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов.
Фото USA Today Sports
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Клубы НХЛ делают предложения «Филадельфии» по обмену защитника Ивана Проворова. Об этом сообщает журналист Питер Харрис со ссылкой на инсайдера лиги Эллиота Фридмана.

«Фридман впервые высказал предположение о возможности ухода Проворова в начале этой недели. Он считает, что игрок и команда разочарованы друг в друге. У Проворова осталось два года по его контракту на 6,75 миллионов долларов, поэтому «Филадельфия» не считает, что клубу нужно его обменивать. Но, учитывая их положение в таблице, они чувствуют себя обязанными хотя бы отвечать на звонки с предложениями по его обмену. Не думаю, что они устанавливают запрашиваемую цену. Скорее всего, просто слушают предложения, но не собираются его обменивать», — приводит Canada Today слова журналиста.

25-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В этом сезоне российский защитник провел 41 матч в НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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