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Сегодня, 01:57

Инсайдер НХЛ уверен, что Овечкин может сыграть до паузы на Рождество

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил изданию The Athletic, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин скоро вернется на лед.

По его словам, россиянин «возможно вернется либо на одну игру перед праздничным перерывом, либо должен быть готов к играм после перерыва».

Он может сыграть 24 декабря против «Бостона» — вторая игра из двух подряд. В противном случае, он будет готов к первой игре «Кэпиталз» после праздничного перерыва — против «Тороното» 29 декабря. Таким образом, Овечкин пропустит 15 или 16 игр подряд из-за травмы — самое длинное отсутствие в его карьере.

В субботу, 14 декабря, Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже на пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что окончательное решение по поводу возможной поездки Овечкина в Даллас и Чикаго пока не принято.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В этом сезоне 39-летний нападающий набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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