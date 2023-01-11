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НХЛ

Сегодня, 13:23

Инсайдер сообщил, на какой контракт может рассчитывать Кузьменко в «Ванкувере»

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что руководство «Ванкувера» не планирует обменивать российского нападающего Андрея Кузьменко и надеется подписать с ним новый контракт до дедлайна.

«Никаких переговоров по контракту не было, хотя ожидается, что это должно произойти в течение месяца. Но команды лиги звонят и интересуются обменом нападающего. Почему бы и нет? Но на данный момент «Кэнакс» даже не уверены, что хотят его обменять. Они хотят попробовать подписать с ним новый контракт. Думаю, что цена начинается не менее чем с 6 миллионов долларов в год за контракт-мостик, чтобы Кузьменко остался в Ванкувере, где, по общему мнению, он вполне счастлив», — приводит слова Лебрюна TSN.

26-летний россиянин летом 2022 года подписал однолетний контракт с «Ванкувером» на 950 тысяч долларов. Летом 2023 года он может получить статус неограниченно свободного агента.

В текущем сезоне Кузьменко сыграл за «Ванкувер» 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 35 (17+18) очков.

Источник: TSN
Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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