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Сегодня, 10:46

Инсайдер TSN: «Самсонов не будет играть в АХЛ, сосредоточившись на тренировках»

Сергей Разин
корреспондент
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Журналист TSN Даррен Дрегер рассказал, что вратарь «Торонто» Илья Самсонов не будет выступать за фарм-клуб АХЛ.

По сведениям источника, 26-летний россиянин, который был переведен в «Торонто Марлиз», сосредоточится на работе с тренерами вратарей и вспомогательным персоналом.

Самсонов не был выбран ни одним клубом на драфте отказов и был переведен «Торонто» в АХЛ.

В текущем сезоне вратарь провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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