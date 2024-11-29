Роднина о словах Дегтярева: «Нельзя так огульно всех осуждать»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Ранее глава ведомства осудил российских спортсменов, выступающих под флагом другой страны.

«У человека может быть масса причин сменить гражданство — экономические, политические, семейные обстоятельства. Мы знаем много ситуаций, когда ребенок это делает, поскольку родители решили переехать. Понятно, что если они уезжают, то и ребенок начинает выступать за другую страну. Мне кажется, нельзя так огульно всех осуждать. Смена гражданства — во многом внутренняя история. Вот Овечкин выступает в НХЛ много лет — у него же нет американского паспорта», — цитирует Роднину Vseprosport.

Ранее бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала об оскорблениях и угрозах со стороны экс-соотечественников после смены своего спортивного гражданства на польское.