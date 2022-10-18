Рафаил Ишматов: «Капризову рановато становиться капитаном «Миннесоты»

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Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов рассказал, сможет ли форвард Кирилл Капризов стать капитаном «Миннесоты».
«Не думаю, что статус капитана повлияет на Кирилла. Вместе со статусом идет и ответственность. Это лишние хлопоты для него. И зачем? Обычно капитан — это игрок постарше, с опытом, который отыграл в «Миннесоте» большой отрезок времени. Кириллу еще это рановато. Ему нужно показать становление самого себя и отыграть лет 10-12, а может, и 15», — цитирует Metaratings Ишматова.
Капризов летом 2020 года подписал двухлетний контракт новичка с «Миннесотой». Он дебютировал в НХЛ в январе 2021 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз», в котором набрал 3 очка, отдал 2 передачи и забил победную шайбу в овертайме.
В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 5 (3+2) очков в 3 матчах НХЛ.