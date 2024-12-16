Источник: Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выездную серию

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отправился с командой на выездную серию, сообщает журналист Том Гулитти.

По данным источника, 39-летний россиянин может провести утреннюю тренировку перед матчем с «Далласом» (16 декабря) и поучаствовать в занятии с резервистами перед игрой с «Чикаго» (17 декабря). 15 декабря эту информацию опроверг представитель форварда Глеб Чистяков.

В субботу, 14 декабря, Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже на пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что окончательное решение по поводу возможной поездки Овечкина в Даллас и Чикаго пока не принято.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.