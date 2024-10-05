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Сегодня, 10:45

Источник: форвард «Коламбуса» Воронков выбыл на долгий срок из-за травмы

Руслан Минаев
Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков помещен в список травмированных игроков. 24-летний россиянин повредил верхнюю часть тела в предсезонном матче с «Питтсбургом» (3:7).

По данным The Athletic, форвард выбыл на долгий срок. Клуб не сообщал о сроках возвращения хоккеиста.

В прошлом сезоне Воронков провел за «Блю Джэкетс» 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (18+16) очка.

«Коламбус» начнет сезон-2024/25 НХЛ выездным матчем с «Миннесотой». Игра состоится в ночь на 11 октября, начало — в 3.00 мск.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков

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