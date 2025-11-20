Источник: Минтюков хочет покинуть «Анахайм»

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков запросил обмен из клуба, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своих соцсетях.

По информации источника, игрок хочет перейти в другую команду, поскольку его не устраивает количество игрового времени. При этом генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик не намерен торопиться и отпускать защитника.

21-летний россиянин пропустил два последних матча «Анахайма» по решению тренера. Всего в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 он провел 18 игр и отметился 3 голевыми передачами.

Минтюков выступает за «Анахайм» с октября 2023 года. Он был выбран клубом на драфте НХЛ-2022 под общим десятым номером.