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Сегодня, 08:03

Источник: «Нэшвилл» продлит контракт с Саросом на 8 лет и 62 миллиона долларов

Руслан Минаев
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«Нэшвилл» договорился о продлении контракт с вратарем Юусе Саросом, сообщают инсайдеры TSN Пьер ЛеБрюн и Крис Джонстон.

Соглашение рассчитано на 8 лет со среднегодовой зарплатой 7,74 миллиона долларов (общая сумма — около 62 миллионов долларов). Подписание контракта ожидается 1 июля, когда будет открыт рынок свободных агентов.

В прошлом сезоне Сарос провел за «Предаторз» 64 матча, в среднем пропуская 2,86 шайбы и совершая 90,6 процента сейвов. В Кубке Стэнли он провел 6 матчей, отражая 90 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,02.

Юусе Сарос
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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