Источник: Овечкин похудел на 15 килограмм перед стартом сезона-2024/25

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин летом интенсивно готовился к новому сезону и сбросил около 15 килограмм.

«Алекс провел летние каникулы в Турции с друзьями. Когда он вернулся к тренировкам, он весил 117 килограммов. У Овечкина уникальный метаболизм, и за два-три месяца он не только пришел в форму, но и еще больше похудел — до 102 килограммов

Кроме того, он консультировался с диетологами. Алекс много тренировался и привез в Вашингтон своего тренера по силовой подготовке Павла Бурлаченко, который подготовил его к сентябрьскому тренировочному лагерю», — объяснил RG.org источник, знакомый с ситуацией.

19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном. 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.