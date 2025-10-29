Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 октября, 13:08

Источник: Панарин может перейти в «Каролину»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин может перейти в «Каролину», сообщает журналист Франк Серавалли.

«Артемий Панарин может стать игроком «Каролины», нужно заострить на нем внимание. Мы знаем, что «Каролина» хочет играть агрессивно. Если «Рейнджерс» останутся в самом низу турнирной таблицы, может, «Каролина» сможет убедить Панарина перейти к ним. Думаю, это был бы отличный вариант», — написал Серавалли в соцсети.

Сезон-2025/26 является последним для 33-летнего россиянина по действующему контракту с «Рейнджерс». В этом сезоне на счету форварда 2 гола и 5 результативных передач в 11 матчах.

8

  • Petr Bitkin

    Потом... 33 года - это пустяки :) Вот Харламов...

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Это кто?... Вот если б Пьянич... :) Честно: ОН дал спокойно видеть ФУТБОЛ "армейцам" :) , ну и воспоминания о будущем, реинкарнации всякие :)

    30.10.2025

  • Maks

    Кладбище талантов?)

    29.10.2025

  • Андрей Андрей

    На кладбище торопиться не стоит.

    29.10.2025

  • PvsZ

    А зачем он Каролине? Она и так неплоха. И сильно лучше с ним не станет, он не решала и не лидер. Для Каролины было бы лучше чуть раньше попытаться переманить Капризова, он тоже не особо мастер матчи в одиночку вытаскивать, но уровнем повыше Панарина, и на 5 лет моложе. Но там, видимо, финансовые запросы были на первом месте.

    29.10.2025

  • greyk

    Панарин и скорости Каролины несовместимы.

    29.10.2025

  • андр

    Не верю, что пойдет к дровосеку. Лучше Тампа или Миннесота, где нет Бриндаморов-Токкетов.

    29.10.2025

  • Сергей Кузнецов

    Не дай Бог! Солдат Бриндамор убьет его игру!

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Артемий Панарин
    ХК Каролина Харрикейнз
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя