Источник: Панарин может перейти в «Каролину»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин может перейти в «Каролину», сообщает журналист Франк Серавалли.

«Артемий Панарин может стать игроком «Каролины», нужно заострить на нем внимание. Мы знаем, что «Каролина» хочет играть агрессивно. Если «Рейнджерс» останутся в самом низу турнирной таблицы, может, «Каролина» сможет убедить Панарина перейти к ним. Думаю, это был бы отличный вариант», — написал Серавалли в соцсети.

Сезон-2025/26 является последним для 33-летнего россиянина по действующему контракту с «Рейнджерс». В этом сезоне на счету форварда 2 гола и 5 результативных передач в 11 матчах.