Источник: Панарин может перейти в «Каролину»

29 октября, 13:08
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин может перейти в «Каролину», сообщает журналист Франк Серавалли.
«Артемий Панарин может стать игроком «Каролины», нужно заострить на нем внимание. Мы знаем, что «Каролина» хочет играть агрессивно. Если «Рейнджерс» останутся в самом низу турнирной таблицы, может, «Каролина» сможет убедить Панарина перейти к ним. Думаю, это был бы отличный вариант», — написал Серавалли в соцсети.
Сезон-2025/26 является последним для 33-летнего россиянина по действующему контракту с «Рейнджерс». В этом сезоне на счету форварда 2 гола и 5 результативных передач в 11 матчах.
Petr Bitkin
Потом... 33 года - это пустяки :) Вот Харламов...
30.10.2025
Petr Bitkin
Это кто?... Вот если б Пьянич... :) Честно: ОН дал спокойно видеть ФУТБОЛ "армейцам" :) , ну и воспоминания о будущем, реинкарнации всякие :)
30.10.2025
Maks
Кладбище талантов?)
29.10.2025
Андрей Андрей
На кладбище торопиться не стоит.
29.10.2025
PvsZ
А зачем он Каролине? Она и так неплоха. И сильно лучше с ним не станет, он не решала и не лидер. Для Каролины было бы лучше чуть раньше попытаться переманить Капризова, он тоже не особо мастер матчи в одиночку вытаскивать, но уровнем повыше Панарина, и на 5 лет моложе. Но там, видимо, финансовые запросы были на первом месте.
29.10.2025
greyk
Панарин и скорости Каролины несовместимы.
29.10.2025
андр
Не верю, что пойдет к дровосеку. Лучше Тампа или Миннесота, где нет Бриндаморов-Токкетов.
29.10.2025
Сергей Кузнецов
Не дай Бог! Солдат Бриндамор убьет его игру!
29.10.2025