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Сегодня, 12:51

Mash: Панарин имеет долг перед ФНС России в размере 75 тысяч рублей

Камила Абдурахманова
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин несколько месяцев не может погасить долг перед ФНС России в размере около 75 тысяч рублей, сообщает Mash.

По данным источника, у Панарина нет бизнесов в России. Только одноименный благотворительный фонд, который занимается изданием книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг. Нападающий «Рейнджерс» получил от налоговой службы требование об уплате 74 796 рублей. Панарин не отреагировал ни на одно из уведомлений. Если он не погасит задолженность в ближайшее время, ему могут ограничить доступ к счетам и подать иск в суд.

В текущем сезоне НХЛ Панарин набрал 56 (22+34) очков в пятидесяти матчах за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Источник: Mash
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Артемий Панарин
НХЛ
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