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Сегодня, 23:40

Источник: российский защитник Чайка выставлен «Вегасом» на безусловный драфт отказов

Алина Савинова
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«Вегас» выставил российского защитника Даниила Чайку на безусловный драфт отказов, сообщает инсайдер Эллитотт Фридман в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист принял участие в пяти матчах АХЛ и отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-5». В НХЛ он не провел ни одной игры.

Чайка является выпускником школы ЦСКА имени Валерия Харламова. С 2017 года он играл в Канаде, после чего, в 2020-м, вернулся в Россию и продолжил карьеру в системе армейцев. За фарм-клуб «Вегаса» защитник играет с 2022 года.

В ноябре «Авангард» приобрел у ЦСКА права на Чайку, произведя обмен на денежную компенсацию с московским клубом.

Даниил Чайка
Хоккей
ХК Вегас Голден Найтс
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