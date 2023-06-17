Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:39

Источник: «Торонто» хочет подписать с Мэттьюсом контракт на 8 лет

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Торонто» хочет подписать контракт с нападающим Остоном Мэттьюсом, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации источника, генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг уже встретился с игроком. Стороны не собираются комментировать ход переговоров.

«Я думаю, что «Торонто» постарается подписать его на максимальный срок. Не знаю, какова вероятность такого исхода, но они попытаются это сделать. Я убежден, что он подпишет контракт с «Лифс». Я был последователен в этом плане и по-прежнему верю в это. Обе стороны понимают, что с этим решением не стоит затягивать. Клубу нужно принимать ряд решений с прицелом на долгий срок. Если бы никто не был уверен, что Мэттьюс хочет остаться, то были бы настоящие проблемы. Но все, включая представителей игрока, признают, что он хочет остаться», — сказал Фридман.

25-летний игрок получит право подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Его действующее соглашение с кэпхитом 11,6 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24.

Источник: Sportsnet
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Обсудить
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ванкувер» выкупил контракт защитника Экмана-Ларссона