Источник: «Торонто» проявил интерес к продлению контракта с Самсоновым

«Торонто» заинтересован в продлении контракта с российским вратарем Ильей Самсоновым, сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

Летом россиянин может стать ограниченно свободным агентом.

«Лифс» проявили интерес к продлению контракта с Ильей Самсоновым. Так что, если обе стороны смогут найти оптимальное решение, похоже, он вернется в Торонто», — заявил инсайдер.

26-летний вратарь выступает за «Торонто» с 2022 года. В текущем сезоне россиянин провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 9 игр в Кубке Стэнли.