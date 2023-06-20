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Сегодня, 11:52

Источник: «Торонто» проявил интерес к продлению контракта с Самсоновым

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торонто» заинтересован в продлении контракта с российским вратарем Ильей Самсоновым, сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

Летом россиянин может стать ограниченно свободным агентом.

«Лифс» проявили интерес к продлению контракта с Ильей Самсоновым. Так что, если обе стороны смогут найти оптимальное решение, похоже, он вернется в Торонто», — заявил инсайдер.

26-летний вратарь выступает за «Торонто» с 2022 года. В текущем сезоне россиянин провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 9 игр в Кубке Стэнли.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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