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Сегодня, 10:29

Источник: у отца Александра Овечкина выявлено тяжелое заболевание

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин со своим отцом Михаилом.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

У Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, врачи выявили тяжелое заболевание, сообщает Telegram-канал 112.

10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

14 февраля стало известно, что Александр Овечкин временно покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам, связанным с ухудшением здоровья близкого человека.

В текущем сезоне 37-летний россиянин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах в составе «Вашингтона».

Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

Источник: https://t.me/ENews112/12816
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Здоровье
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